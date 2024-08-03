Капитан полиции получил перелом позвонка в Ленобласти

В приемный покой больницы 2 августа самостоятельно обратился 27-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району.
Сотрудник полиции во внеслужебное время отправился на отдых в Вырицу и упал с тарзанки. В результате мужчина получил перелом позвонка, сообщает «Патрульный Петербурга».
Пострадавший проходит лечение. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
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24.07.2022 5289