Капитан полиции получил перелом позвонка в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

В приемный покой больницы 2 августа самостоятельно обратился 27-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району.

Сотрудник полиции во внеслужебное время отправился на отдых в Вырицу и упал с тарзанки. В результате мужчина получил перелом позвонка, сообщает «Патрульный Петербурга».

Пострадавший проходит лечение. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

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24.07.2022 5289
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