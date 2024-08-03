Россиянам дали три года на дачи

Автор: Сергей Агутин
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Совет Федерации одобрил закон, обязывающий собственников дачных участков осваивать за три года.

Законопроект наделяет правительство правом устанавливать признаки неиспользования земельных участков, расположенных в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах.

Закон вводит понятие «освоение земельного участка». Это мероприятия, необходимые для приведения земельного участка в состояние, «пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием».

На момент подготовки публикации за несоблюдение требования об освоении участка в течение трех лет мер дополнительного наказания не предусмотрено.

Но существует административная ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества. Она влечет штраф в размере 1-1,5 % кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

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17.04.2024 1446
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