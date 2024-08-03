Как проверить квартиру на мошенничество перед покупкой?  

Перед приобретением квартиры покупателю следует изучить данные о владельце. Необходимые документы перечислили россиянам в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Необходимо запросить выписку из ЕГРН и правоустанавливающие документы на недвижимость: договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о праве на наследство. Данные в документах должны совпадать: написание фамилии, кадастровый номер, адрес и метраж квартиры, паспортные данные владельца.

В выписке из ЕГРН следует уделить внимание наличию обременений и количеству владельцев квартиры. Если среди них есть несовершеннолетние, на сделку потребуется согласие органов опеки.

Некоторые мошенники подделывают бумаги. Самый безопасный способ – обратиться к нотариусу. Он посмотрит сведения напрямую из госреестров и удостоверится, что при сделке не будут нарушены ничьи права.