Как проверить квартиру на мошенничество перед покупкой?  

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Окна жилого дома.
baltphoto.ru

Перед приобретением квартиры покупателю следует изучить данные о владельце. Необходимые документы перечислили россиянам в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Необходимо запросить выписку из ЕГРН и правоустанавливающие документы на недвижимость: договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о праве на наследство. Данные в документах должны совпадать: написание фамилии, кадастровый номер, адрес и метраж квартиры, паспортные данные владельца.

В выписке из ЕГРН следует уделить внимание наличию обременений и количеству владельцев квартиры. Если среди них есть несовершеннолетние, на сделку потребуется согласие органов опеки.

Некоторые мошенники подделывают бумаги. Самый безопасный способ – обратиться к нотариусу. Он посмотрит сведения напрямую из госреестров и удостоверится, что при сделке не будут нарушены ничьи права.

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