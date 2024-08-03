Следующий День рождения Ленобласти пройдет в Киришах

В Кудрово Всеволожского района 3 августа проходят праздничные мероприятия в честь 97-летия со дня образования Ленинградской области. Для гостей и жителей города работает выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров» и сельскохозяйственной продукции «Ленинградский гастроном». Также прошла презентация визитных карточек муниципальных образований «Семья Ленинградская».

Официальная часть праздника началась на главной сцене в парке «Оккервиль» в 14:30. Губернатор Ленинградской области в беседе с журналистами подвел итоги работы за год и рассказал о перспективах.

«Праздник состоится при любой погоде. Но погода нас радует, несмотря на обещанные прогнозы и желтый уровень погодной опасности», – отметил Александр Дрозденко

Следующий год будет объявлен годом Команды Победителей, Команды 47. В 2025 году исполняется 80 лет Великой Победы.

«Команда Ленинградской области действительно сегодня активно работает. У нас есть очень много направлений, по которым мы будем иметь очень хорошие результаты в следующем году, и мы это знаем. Это тоже будет наша маленькая, а где-то большая победа», – подчеркнул Александр Дрозденко

Следующий День рождения Ленинградской области пройдет в Киришах. А в 2026 году праздник состоится в Ивангороде.

«Ленинградская область подошла к своей 97-й годовщине с гордо поднятой головой. Мы – одни из первых по очень многим показателям среди субъектов РФ. Мы – регион, который является донором российского бюджета, хотя у нас нет природных ресурсов и мы — не столичный регион, у нас нет ценных полезных ископаемых. Но наша главная ценность была, есть и остается – это наши жители, наши ленинградцы, труженики», – рассказал Александр Дрозденко