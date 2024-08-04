Петербург попал в топ регионов по уровню зарплат учителей

Автор: Анастасия Щербакова
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Заработные платы преподавателей в Северной столице оказались одними из самых высоких в стране.

Санкт-Петербург попал в рейтинг регионов по уровню заработных плат преподавателей.

Так, в лидерах рейтинга оказались Чукотка (149,1 тыс.), ЯНАО (137,7 тыс.), Магаданская область (136,8 тыс.), Москва (133,2 тыс.) и Сахалинская область (127,2 тыс.). Тем временем в Санкт-Петербурге зарплаты учителей составляют порядка 86 тысяч рублей.

При этом самые низкие зарплаты учителя получают в Крыму (34,1 тыс.), Дагестане (32,9 тыс.), Чечне (32,4 тыс.), Северной Осетии (32 тыс.), Карачаево-Черкесии (30,7 тыс.) и Ингушетии (26,3 тыс.).

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