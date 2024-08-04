В Ленобласти 4 августа местами пройдут ливни с грозой

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в регионе в последний день этой недели.
Сегодня, 4 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, а местами не исключаются ливни с грозой.
Ветер будет северных направлений в пределах 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +20…+25 гр.
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02.08.2024 227