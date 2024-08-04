В Финляндии отреагировали на обвинения в геноциде советского народа

Автор: Анастасия Щербакова
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Премьер Финляндии считает, что обвинения безосновательны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал «пропагандистской игрой» обвинения страны в геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны. Глава финского правительства считает, что подобные заявления безосновательны и направлены на ухудшение имиджа страны, пишет Reuters.

Отметим, ранее Верховный суд Карелии признал финские оккупационные войска соучастниками геноцида и военных преступлений на территории региона в годы ВОВ.

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22.06.2024 234
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