США пригрозили России новыми санкциями после обмена заключенными между странами

В Белом Доме считают, что арест американских граждан в России был незаконным.

США могут ввести очередные санкции против России после обмена заключенными. В Штатах считают, что американские граждане были задержаны в РФ незаконно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя акт Левинсона, и мы снова это сделаем, — пригрозил Кирби в интервью Fox News