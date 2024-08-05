США пригрозили России новыми санкциями после обмена заключенными между странами

В Белом Доме считают, что арест американских граждан в России был незаконным.
США могут ввести очередные санкции против России после обмена заключенными. В Штатах считают, что американские граждане были задержаны в РФ незаконно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя акт Левинсона, и мы снова это сделаем, — пригрозил Кирби в интервью Fox News.
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