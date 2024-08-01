Организаторы теракта 11 сентября в США признали вину спустя более чем 20 лет

Террористы пошли на сделку со спецслужбами США и признали вину за организацию нападения.
Спустя почти 23 года после теракта 11 сентября в Нью-Йорке организаторы нападения признали вину. Речь идет о троих членах террористической организации.
Как сообщают иностранные СМИ, организаторы теракта, в котором погибли почти 3 тысячи человек, согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение. Ранее им грозила смертная казнь.
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01.06.2024 279