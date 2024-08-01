Организаторы теракта 11 сентября в США признали вину спустя более чем 20 лет

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Террористы пошли на сделку со спецслужбами США и признали вину за организацию нападения.

Спустя почти 23 года после теракта 11 сентября в Нью-Йорке организаторы нападения признали вину. Речь идет о троих членах террористической организации.

Как сообщают иностранные СМИ, организаторы теракта, в котором погибли почти 3 тысячи человек, согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение. Ранее им грозила смертная казнь.

Вам будет интересно
Организаторы теракта 11 сентября в США признали вину спустя более чем 20 лет теракт, США
Потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" являются более 1700 человек
Это следует из текста постановления суда в отношении обвиняемых.  Потерпевшими в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" 22 марта признаны...
01.06.2024 279
Автор