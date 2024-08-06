Подростка на велосипеде сбили в Ленобласти

На 82-м километре трассы «Гатчина – Ополье» 5 августа около 19:10 автомобиль Volkswagen Passat сбил 17-летнего подростка. Он пересекал дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода и не спешился.

За рулем иномарки находился 45-летний житель деревни Остроговицы Волосовского района. Он двигался из деревни Ополье в сторону Волосово.

Пострадавшего жителя деревни Большая Вруда доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У ученика 11 класса диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лодыжки.