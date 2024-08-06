Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине: «Уже в этом году»

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава киевского режима считает, что подготовить базу для заключения мира с Россией  уже в этом году возможно.

Владимир Зеленский в ходе своего недавнего обращения заявил, что главная цель Украины — подготовить основу для завершения конфликта с Россией. Это возможно уже в этом году.

Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году, — заявил Зеленский в своих соцсетях.
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