Глава киевского режима считает, что подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году возможно.

Владимир Зеленский в ходе своего недавнего обращения заявил, что главная цель Украины — подготовить основу для завершения конфликта с Россией. Это возможно уже в этом году.

Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году, — заявил Зеленский в своих соцсетях.