Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине: «Уже в этом году»

Глава киевского режима считает, что подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году возможно.
Владимир Зеленский в ходе своего недавнего обращения заявил, что главная цель Украины — подготовить основу для завершения конфликта с Россией. Это возможно уже в этом году.
Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году, — заявил Зеленский в своих соцсетях.
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06.08.2024 31