День в истории: как зародилась российская лёгкая атлетика?

136 лет назад, 6 августа 1888-го, в поселке Тярлево, что находится в Пушкинском районе Северной столицы, прошли первые соревнования по бегу. Их устроил Петр Москвин вместе с единомышленниками.

Участниками забега на четыре версты, то есть 4,3 км, стали отдыхавшие на дачах молодые люди. Они организовали в своём кругу клуб любителей бега. Средства на проведение состязания и призы были собраны по подписке. Так началась история лёгкой атлетики в России, а 6 августа стало днём рождения «королевы спорта».

Через год, 1889-ом, кружок переименовали в «Общество любителей бега», а в 1893 его стали величать «Петербургский кружок любителей спорта».

Со временем само соревнование дополнили другими дисциплинами. Включили прыжки в длину с разбега, спортивную ходьбу, прыжки в высоту, толкание ядра, тройной прыжок с места и разбега, метание кожаного мяча, кросс и барьерный бег, а также метание диска и копья.

К 1911 году появился Всероссийский союз любителей легкой атлетики.