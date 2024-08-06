В США опасаются повторного покушения на Трампа

Секретная служба США не исключает, что попытка ликвидации политика повторится вновь.

В Соединенных Штатах опасаются, что покушение на Дональда Трампа может произойти снова. Об этом заявил американский сенатор Джош Хоули, ссылаясь на свой источник в Секретной службе США.

Честно говоря, они… боятся, что это (покушение) повторится. Мы не можем позволить этому случиться снова. Мы должны получить факты, — цитирует сенатора Fox News

Напомним, покушение на Дональда Трампа было совершено 14 июля во время его митинга в Пенсильвании. Попытка убийства политика была совершена из снайперской винтовки, однако стрелок промахнулся.