Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

В среду, 7 августа, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 7 августа с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода яхты «Хортица».
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29.07.2024 159