В Северной столице в конце лета начнётся вакцинация от гриппа

Старт назначен на понедельник, 19 августа. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В город на Неве поступила первая партия вакцин от гриппа для новой прививочной кампании, рассчитанная на 614 040 доз. До момента начала прививочной кампании, запланированной на 19 августа, вакцины развезут по поликлиникам.

«Город получил больше 610 тысяч доз вакцины от гриппа. В этом году мы увеличили план иммунизации населения на 200 тысяч человек. В прошлом году план был выполнен ещё в ноябре. Петербуржцы стали серьёзнее и внимательнее относиться к своему здоровью. Только за первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию в Северной столице прошли больше 1,56 млн человек – на четверть миллиона больше, чем годом ранее», – поделился глава города.

Отмечается, что в наличии есть три вида вакцины для взрослых и детей: «Ультрикс Квадри» четырехвалентная в составе 144 220 доз, «Флю-М» – 183 860 доз и «Совигрипп» – 285 960 доз.

Городские власти планируют в нынешнем 2024-м произвести иммунизацию трёх млн 447 тысяч человек, из которых 707 тысяч составляют детей. В прошлом году вакцинация от гриппа началась 28 августа. Были привиты 3 млн 240 тысяч, а план полностью выполнен.

25 июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что с 1 августа во все регионы России начнут поступать новые вакцины от гриппа с обновленным составом.