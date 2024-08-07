Правоохранители задержали жителя Ленобласти, ранившего человека осколком бутылки

Им оказался житель деревни Малые Колпаны в Гатчинском районе.

Инцидент произошёл в июле 2024 года. 14 числа в гатчинское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации жителя деревни Малые Колпаны. 37-летний гражданин получил ранение в плечо.

Правоохранители установили, что неизвестный возле дома 13А по улице Генерала Кныша в Гатчине в ходе конфликта нанёс пострадавшему удар в область плеча. В качестве орудия нападения он использовал осколок бутылки. После этого злоумышленник скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

6 августа сотрудники полиции задержали подозреваемого — 39-летнего односельчанина пострадавшего — на основании статьи 91 УПК РФ.