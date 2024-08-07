Краболов «Механик Цуранов» спустили на воду в Ленобласти

На судостроительном заводе «Отрадное» в Ленинградской области спущен на воду новый краболов «Механик Цуранов».

Заказчиком выступил ООО «Островной Краб». Валовая вместимость «Механика Цуранова» – 1208 единиц. Длина – 50,24 метра. Высота борта – 7,6 метра. Осадка – 6,72 метра.

Это один из трех краболовов, которые строятся СЗ «Отрадное» в рамках крабовых аукционов. «Русь» был сдан в 2020 году и работает на промысле. «Механик Степанов» был спущен на воду в июле 2024 года.