В Киришском районе 8 августа пройдет отлов бездомных животных

В четверг, 8 августа, на территории всего Киришского района Ленобласти пройдет отлов безнадзорных животных.

В пресс-службе администрации района сообщили, специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. Четвероногих, которые не будут проявлять немотивированной агрессии, потом выпустят обратно.

Следующий отлов безнадзорных животных запланирован на 20 августа.