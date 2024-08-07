В Киришском районе 8 августа пройдет отлов бездомных животных

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 8 августа, на территории всего Киришского района Ленобласти пройдет отлов безнадзорных животных.

В пресс-службе администрации района сообщили, специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. Четвероногих, которые не будут проявлять немотивированной агрессии, потом выпустят обратно.

Следующий отлов безнадзорных животных запланирован на 20 августа.

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03.07.2024 170
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