«Скучаю по вам»: солист Limp Bizkit обратился к россиянам в соцсетях

Американский музыкант впервые за шесть лет разместил пост на своей странице «ВКонтакте». Публикация была посвящена фанатам из России.

Лидер музыкальной группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение к россиянам.

Популярный исполнитель, признался, что скучает по российским фанатам и надеется, что скоро посетит нашу страну с гастролями.

Привет всем. Privet. Я скучаю по вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости. Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред, — написал музыкант.