Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, скончался в больнице

Врачи на протяжении недели боролись за жизнь мужчины.

В среду, 7 августа, стало известно о смерти Асламбека Усматова, который выехал на грузовике на железнодорожный переезд в Волгоградской области перед пассажирским поездом.

По имеющимся данным, водитель «Камаза» все это время находился в реанимации, в сознание мужчина так и не пришел.

В результате аварии водитель грузовика получил множественные переломы, в том числе черепа, и сильное сотрясение мозга.