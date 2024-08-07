Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, скончался в больнице

Врачи на протяжении недели боролись за жизнь мужчины.
В среду, 7 августа, стало известно о смерти Асламбека Усматова, который выехал на грузовике на железнодорожный переезд в Волгоградской области перед пассажирским поездом.
По имеющимся данным, водитель «Камаза» все это время находился в реанимации, в сознание мужчина так и не пришел.
В результате аварии водитель грузовика получил множественные переломы, в том числе черепа, и сильное сотрясение мозга.
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29.07.2024 201