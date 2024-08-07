В Петербурге арестовали девушку, похитившую, а затем бросившую в парадной 5-месячного ребенка

Ближайшие два месяца петербурженка будет находиться под стражей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 19-летнюю Валерию Демидову, обвиняемую в похищении пятимесячного ребенка. Девушка будет находиться под арестом до 4 октября.

Согласно материалам дела, 3 августа Демидова похитила младенца — 5-месячную девочку — из квартиры на Товарищеском проспекте и оставила ее на черной лестнице в доме на улице Кржижановского. Петербурженке предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ.