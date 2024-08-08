Брусника поспела в лесах Ленобласти

В региональных лесах наливаются ягоды вечнозеленого кустарника. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции ООПТ.
Кустарнику не страшны холода, при росте он способен пробиваться через препятствия, например, через гнилые пни. Растение может прожить в природе до 300 лет.
Ягоды брусники не только вкусные, но и включают в себя полезные элементы: железо, калий, пектин, марганец, кислоты, витамины А, С, Е и сахар.
Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти
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