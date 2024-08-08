Брусника поспела в лесах Ленобласти

В региональных лесах наливаются ягоды вечнозеленого кустарника. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции ООПТ.

Кустарнику не страшны холода, при росте он способен пробиваться через препятствия, например, через гнилые пни. Растение может прожить в природе до 300 лет.

Ягоды брусники не только вкусные, но и включают в себя полезные элементы: железо, калий, пектин, марганец, кислоты, витамины А, С, Е и сахар.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти