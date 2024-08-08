Блогеры и СМИ опровергли или удалили свои сообщения о смерти военкора Поддубного

Российские блогеры и СМИ, сообщившие о смерти военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, спустя около 1,5 часа либо удалили сообщение, либо просто упомянули, что военкор ранен. Лишь немногие написали опровержение.

Информация о смерти Евгения Поддубного стала распространяться среди российских блогеров и СМИ вечером 7 августа. Однако в ВГТРК около 23:00 сообщили, что Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона.

Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил, что военкор жив. Информацию подтвердили в больнице Курской области «Звезде». По данным телеканала, «пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии».