Комитет по культуре и туризму Ленобласти сообщил о появившемся расписании фестиваля «Окно в Европу», который пройдёт в Выборге с 9 по 15 августа. В этот раз событие состоится в 32 раз.

Церемония открытия начнётся в 18:30. Затем через час в кинотеатре «Выборг Палас» покажут работу режиссёра Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь» (12+). Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

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Участников и гостей фестиваля в 2024 году ждёт не только традиционная конкурсная программа. В рамках события запланированы образовательные программы, которые посвящены истории кино в Ленинградской области. Например, пройдёт фотовыставка оператора и режиссёра Дмитрия Долинина «Пунктир».

Также ожидаются секции вне конкурса: «Год семьи», «Кино о кино», «Булгаков. Избранное», «Осенние премьеры», «Сериальная пауза». Кроме того, на фестиваль можно будет увидеть специальные показы, принять участие в неформальных встречах и даже мастер-классах с известными кинематографистами.