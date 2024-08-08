Стало известно, где отключат свет в Гатчинском районе 8 августа

Энергоснабжающие организации сообщают о плановых работах на электросетевых объектах в Гатчинском районе 8 августа.
В связи с этим будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах.
Троицкое:
- Тихвинка, Малая Ивановка – с 10:00 до 19:00;
- Тайцы – с 10:00 до 17:00.
Сиверское:
- Старосиверская, Комсомольский пр-п, Лесной пер., Санаторный пер., ул. Правды, санаторий Березка – с 09:30 до 18:00.
Рождественское:
- Выра – с 09:30 до 18:00.
Кобринское:
- Карташевская, ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды – с 09:30 до 18:00.
Сусанинское:
- Семрино – с 08:00 до 20:00.
Гатчина:
- ул. Урицкого, 2, 2а – с 09:00 до 17:00;
- ул. Григорина, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 10, ул. Киевская, 9/2, 11, 11а – с 09:00 до 17:00.
Пудостьское – с 09:00 до 18:00.
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