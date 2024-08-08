HeadHunter: уборщики и воспитатели получают самые низкие зарплаты в России

В России самые маленькие зарплаты получают дворники, уборщики и воспитатели с нянями, а также учителя. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

В частности, дворникам предлагают 32,6 тыс. руб.й, что в 2,3 раза ниже среднего по России. Уборщикам предлагают 37,3 тыс. руб. (в два раза ниже среднего по стране), воспитателям и няням — 40,5 тыс. руб., учителям и мерчандайзерам — 41,9 тыс. руб. и 43,9 тыс. руб., соответственно.

Сегодня медиана зарплат в России составляет 70-75 тысяч рублей.