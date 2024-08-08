В Петербурге задержали карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже

Полицейские задержали карманника-рецидивиста, который воровал у иностранных туристов в Эрмитаже.

С разницей в несколько дней в полицию Центрального района поступили заявления о краже денег во время экскурсии в Эрмитаже. У 61-летней гражданки Турции из кошелька похитили 50 тыс. рублей, у 44-летней гражданки Китая из рюкзака украли 20 тыс. рублей. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.

Через несколько дней был задержан подозреваемый – 51-летний местный житель. В 2020 году он уже попадался на карманной краже у туристки из Японии. Тогда он получил 1,5 года условно.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.