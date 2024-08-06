В Петербурге мужчина ударил подростка ножом в грудь ради телефона

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на подростка.
По данным следствия, 4 августа во дворе дома на улице Возрождения мужчина, угрожая ножом, потребовал у подростка отдать ему телефон. Когда мальчик оказал сопротивление, мужчина ударил его ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.
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