В выходные в Ленобласти и Петербурге будут ловить пьяных водителей – график на август

В августе сотрудники ГИБДД проведут рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти. Первые проверки пройдут уже в эти выходные.
Так, рейды пройдут в выходные дни с 9 по 11 августа и с 23 по 25 августа, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.
Вам будет интересно
Власти Тувы решили платить 2,5 тысячи рублей жителям за сообщения о пьяных водителях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства. До...
12.07.2024 220