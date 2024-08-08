В выходные в Ленобласти и Петербурге будут ловить пьяных водителей – график на август

Автор: Гузель Галимова
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В августе сотрудники ГИБДД проведут рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти. Первые проверки пройдут уже в эти выходные.

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Так, рейды пройдут в выходные дни с 9 по 11 августа и с 23 по 25 августа, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.

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