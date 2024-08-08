«Роскосмос» и DNK Russia выпустили новую коллекцию одежды с космической подоплёкой

Это не первая работа российского бренда одежды DNK Russia в коллаборации с госкорпорацией «Роскосмос».

В нынешней коллекции представлена новая космическая капсула, где «космонавтика нашла отражение в спортивном стиле». «Роскосмос&DNK» предлагает «звёздные позиции» как для детей, так и для взрослых. Среди них: «футуристические футболки, худи, штаны и легендарные объёмные куртки».

«Роскосмос&DNK — для тех, кто хочет исследовать жизнь и стремится к звёздам. Подберите яркий образ для всей семьи», — сказано анонс.

Первые шаги к «открытию космоса в мире моды» последовали в 2021 году, когда в свет вышла первая коллекция. С тех пор её постоянно пополняют и расширяют.