В Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» рухнул переход

Автор: Гузель Галимова
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Утром 8 августа в Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» обрушился крытый пешеходный переход.

Этот кирпичный переход связывал два здания. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: прокуратура СПб

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку, в ходе которой будет установлен собственник перехода, а также оценено исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.

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30.07.2024 156
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