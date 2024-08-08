В Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» рухнул переход

Утром 8 августа в Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» обрушился крытый пешеходный переход.

Этот кирпичный переход связывал два здания. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: прокуратура СПб

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку, в ходе которой будет установлен собственник перехода, а также оценено исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.