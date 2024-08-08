Тело мужчины нашли возле сгоревшего дома в Гатчинском округе

В экстренные службы 7 августа около 17:00 сообщили о пожаре в садоводстве «Рассвет» в Гатчинском муниципальном округе. Горел дом площадью 48 квадратных метров на 1-й линии. Рядом со зданием обнаружено тело мужчины.

Пожар ликвидирован к 18:14, на месте происшествия работала дежурная смена 106-й пожарной части: восемь человек и две спецмашины.

По предварительным данным, погибший – 57-летний житель Гатчины. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.