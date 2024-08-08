Тело мужчины нашли возле сгоревшего дома в Гатчинском округе

В экстренные службы 7 августа около 17:00 сообщили о пожаре в садоводстве «Рассвет» в Гатчинском муниципальном округе. Горел дом площадью 48 квадратных метров на 1-й линии. Рядом со зданием обнаружено тело мужчины.
Пожар ликвидирован к 18:14, на месте происшествия работала дежурная смена 106-й пожарной части: восемь человек и две спецмашины.
По предварительным данным, погибший – 57-летний житель Гатчины. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1821