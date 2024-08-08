Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 8 августа

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две-122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Вам будет интересно Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тыс. своих военных, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам,... 06.08.2024 149

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Казак», бронемашину «MaxxPro» производства США, 13 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных действий. Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции.