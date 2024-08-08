Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 8 августа

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две-122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Казак», бронемашину «MaxxPro» производства США, 13 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных действий. Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции.