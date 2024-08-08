В России легализовали майнинг криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

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Требования к деятельности будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры.