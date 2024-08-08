Трассу «Кола» перекроют 9 августа из-за разводки Ладожского моста

Автор: Гузель Галимова
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Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в пятницу, 9 августа.

Ладожский мост
Фото: lenobl.ru

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 9 августа с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода по реке барже-буксирных составов.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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