Трассу «Кола» перекроют 9 августа из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в пятницу, 9 августа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 9 августа с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода по реке барже-буксирных составов.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.