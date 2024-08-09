Государственные и частные автошколы Петербурга с 1 августа подняли минимальную стоимость курсов для получения водительских прав категории «B» более чем в два раза – до 60 тысяч рублей.

Ранее обучение там стоило 23-27 тыс. рублей.

По информации издания «Фонтанка», такое решение было согласовано с ГИБДД. Там «дали настоятельную рекомендацию подумать о повышении цен», чтобы увеличить время практических занятий и удержать преподавателей, так как стоимость курсов в автошколах города практически не менялась последние 5-7 лет.