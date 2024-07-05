В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет

Правда, такой привилегией хотят наделить только одну категорию водителей.

Депутаты Госдумы предлагают выдавать россиянам водительские права сроком на 15 лет. Согласно задумке авторов инициативы, такой привилегией должны обладать граждане, соблюдающие ПДД. Тем временем для водителей, которые нарушают правила, дополнительные поблажки не будут предусмотрены.

Как пишет Телеграм-канал Shot, авторы идеи считают, что так добросовестные водители будут реже проходить медосмотры и платить пошлины. Также инициатива может положительно повлиять на лихачей, которым захочется иметь подобные привилегии.