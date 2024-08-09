Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Липецкую область

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о девяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА.

Всем оказывается необходимая помощь.

В регионе отменили все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события проведут с обеспечением повышенных мер безопасности.

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07.08.2024 102

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. На территории Липецкого округа был объявлен режим ЧС и эвакуация четырех населенных пунктов.

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