В Ленобласти прошел очередной рейд по поиску нелегалов

Очередной рейд, направленный на соблюдение миграционного законодательства, прошел в Лужском районе Ленобласти.

Правоохранители нагрянули в садоводческие товарищества и на строительные площадки на Медведском шоссе. Правоохранители проверили документы у сотни иностранцев, 13 из которых нарушили миграционное законодательство и были доставлены в отделы полиции.

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Также полицейские проверили местных водителей. Нарушения были выявлены только у двоих из 88 — они управляли транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности.