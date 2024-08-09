В трех районах Петербурга ограничат дорожное движение с 10 августа

Ограничения движения будут связаны с ремонтом и прокладкой инженерных сетей.

В трех районах Санкт-Петербурга с 10 августа введут дорожные ограничения. Водителей просят искать объездные пути.

Так, в Выборгском районе с 10 по 12 августа с пяти утра будет ограничено движение по Лесному проспекту на пересечении с Нейшлотским переулком.

Также с 10 по 19 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей вводится запрет на движение транспорта по Малой Объездной улице от улицы Орбели до Институтского проспекта.

В Красногвардейском районе с 10 по 16 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до реки Охта.