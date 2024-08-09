В России снова произошло массовое пищевое отравление

На этот раз отравились сотрудники столичного предприятия, производящего мясную продукцию.
На Черкизовском мясокомбинате больше 30 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом 9 августа передает Роспотребнадзор.
Всего с жалобами на самочувствие к медикам обратился 31 сотрудник предприятия. Предварительно, все госпитализированные ранее обедали в столовой при комбинате.
Роспотребнадзор уже изъял почти 800 килограммов пищевой продукции, работа столовой на время проверки приостановлена.
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