В России снова произошло массовое пищевое отравление

На этот раз отравились сотрудники столичного предприятия, производящего мясную продукцию.

На Черкизовском мясокомбинате больше 30 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом 9 августа передает Роспотребнадзор.

Всего с жалобами на самочувствие к медикам обратился 31 сотрудник предприятия. Предварительно, все госпитализированные ранее обедали в столовой при комбинате.

Роспотребнадзор уже изъял почти 800 килограммов пищевой продукции, работа столовой на время проверки приостановлена.