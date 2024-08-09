Африка может рассчитывать на дальнейший рост поставок российских минеральных удобрений

В ходе круглого стола с журналистами ведущих африканских СМИ, организованного Россотрудничеством в Москве в Торгово-промышленной палате РФ, представители Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказали о динамике развития поставок удобрений в Африку.

Россия является крупнейшим в мире экспортёром минеральных удобрений и занимает 2-ое место в мире по их производству, за последние годы обойдя США и Индию. Страна вносит важный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности: 1,5 млрд человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений.

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов в ходе круглого стола отметил, что поставки российских удобрений в африканские страны за последние пять лет удвоились – с 772 тысяч тонн в 2018 году до 1,7 миллиона тонн в 2023 году.

Как заявили эксперты, помимо роста поставок, отечественные производители удобрений регулярно работают над ассортиментом продукции, создавая новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом. Последнее особенно актуально в странах Африки в связи с повышенными показателями кислотности почв. Российские производители нацелены на расширение сотрудничества с партнерами из Африки, в том числе, и за счёт экологичных минеральных удобрений.

«Наша общая миссия – совместными усилиями продолжать развивать исторически тесные связи России и африканских стран для обеспечения продовольственной безопасности будущих поколений. Уверен, мы с ней справимся!», — отдельно подчеркнул глава РАПУ Андрей Гурьев.

Одним из драйверов роста поставок минеральных удобрений в Африку является положительная динамика операционных результатов компании «ФосАгро», чьи предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях. Согласно опубликованной на днях отчетности за 1 полугодие 2024 г., рост показателей за 6 месяцев текущего года обусловлен максимальными темпами роста отгрузок не только на внутренний отечественный рынок, но и на рынки Африки и Латинской Америки.

Волховский промышленный комплекс ФосАгро в Ленинградской области тоже вносит вклад в динамику роста поставок удобрений в африканские страны. Это обеспечивается за счет роста производственных показателей предприятия который в марте этого года вышел на проектную мощность – 1 млн тонн агрохимической продукции в год. Только за первое полугодие 2024 года волховские химики выпустили более 660 тыс. тонн удобрений, в том числе уникальных водорастворимых.

Именно Волховский комплекс уже второй раз посещают представители африканских СМИ. В прошлом году более 20 журналистов побывали в Волхове в рамках международного саммита «Россия-Африка». А 8 августа на предприятие в Ленобласти прибыла другая группа. В ходе экскурсии журналисты собственными глазами увидели, как производятся минеральные удобрения, новые цеха волховского предприятия, а также посетили социальные объекты – корпоративный музей «Пятнадцатый элемент», Андреевский собор, а также фитнес-центр и столовую сотрудников компании. Затем представители СМИ приняли участие в пресс-брифинге и задали интересующие их вопросы руководству компании, а также узнали больше об образовательной онлайн-платформе «PRO Agro Лекторий».

«Я бы хотела сказать, что Россия – очень развитая и интересная страна с открытыми и удивительными людьми, а что касается предприятия ФосАгро, оно стало для меня большим открытием. Оно очень современное, а удобрения, которые компания производит, высоко востребованы как в России, так и для заграничного потребителя, особенно они нужны для стран Африки», – поделилась своими впечатлениями журналист СМИ из Туниса Манель Херци.

Кульминацией поездки африканских гостей стала поездку в Староладожскую крепость, где они восхитились природой Ленинградской области и ее древней историей.