Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Ведомство пока не пришло к финальному решению по этому вопросу.

Минпромторг РФ не исключает отказа от повышения утилизационного сбора в России. Об этом, ссылаясь на источник в ведомстве, пишет «Газета.ру».

В Минпромторге заявили, что продолжают мониторинг ситуации на автомобильном рынке страны. Решение о дальнейшем размере утильсбора будет принято позже.

Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора, — заявили в ведомстве.