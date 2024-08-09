Актриса, сыгравшая во «Властелине Колец», заявила, что получала гонорар бутербродами

Кейт Бланшетт утверждает, что почти ничего не получила за съемки в экранизации Толкина.

Голливудская актриса Кейт Бланшетт заявила, что ее гонорар за съемки в трилогии «Властелин Колец» состоял в основном из бутербродов. Сыгравшая роль эльфийки Галадриэль артистка работала едва ли не за бесплатно.

В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете, — цитирует Бланшетт иностранная пресса.