Актриса, сыгравшая во «Властелине Колец», заявила, что получала гонорар бутербродами

Кейт Бланшетт утверждает, что почти ничего не получила за съемки в экранизации Толкина.
Голливудская актриса Кейт Бланшетт заявила, что ее гонорар за съемки в трилогии «Властелин Колец» состоял в основном из бутербродов. Сыгравшая роль эльфийки Галадриэль артистка работала едва ли не за бесплатно.
В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете, — цитирует Бланшетт иностранная пресса.
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