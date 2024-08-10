Алжирец, проваливший гендерный тест, стал чемпионом по боксу на Олимпиаде

Иман Хелиф, от дальнейшего поединка с которым ранее отказалась спортсменка из Италии, взял золотую медаль на ОИ.
Боксер Иман Хелиф из Алжира, проваливший гендерный тест, в итоге стал чемпионом Олимпийских игр по боксу.
В финале турнира Хелиф победил китаянку Ян Лю. До этого с алжирским спортсменом отказалась драться представительница Италии.
Бронзовые медали на турнире по боксу завоевали Чанчэм Суваннапхенг (Таиланд) и Чэнь Ниэньчинь (Тайвань).
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