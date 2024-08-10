На мужчину, бросившего петарду в маленькую девочку в Кингисеппе, завели уголовное дело

После происшествия мама девочки обратилась в больницу, откуда информация о случившемся поступила правоохранителям.

В Кингисеппе задержали 34-летнего мужчину, который бросил зажженную петарду в маленькую девочку в одном из парков Кингисеппа. В результате происшествия ребенок получил ссадины на ноге.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленников оказался местный житель, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. На злоумышленника завели уголовное дело о хулиганстве.

Ребенка после оказания первой помощи отпустили домой.