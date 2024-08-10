ВСУ попытались атаковать Белоруссию

Президент республики заявил о перехвате в небе, предварительно, нескольких БПЛА со стороны Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках ВСУ атаковать республику. 9 августа в небе были перехвачены, предположительно, несколько ударных БПЛА, летевших со стороны Украины.

Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Дело в том, что — мы подозреваем, что это не в первый раз — вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района, — цитирует Лукашенко РИА Новости.