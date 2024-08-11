Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ночь на 11 августа жители Ленинградской области могли увидеть Млечный Путь и падающие Персеиды.

«Сегодняшняя ночь, конечно, была просто фантастической. <…> Млечный путь раскинулся на все небо, а по горизонту сверкала далекая гроза. И тут же мимо пронесся метеор», — говорится в тг-канале «АстроФотоБолото».
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
Фото: t.me/astrophotoboloto

Кадры были сделаны в Гатчинском округе. Впереди еще несколько ночей с метеорами, предстоящей ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды.

Вам будет интересно
Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры млечный путь, метеорный поток Персеиды, Ленобласть, Гатчинский округ
В лесу в Тосненском районе нашли целую поляну черных лисичек
В лесу в Тосненском районе нашли редкие черные лисички. Фото: Elena Do, Грибы и Грибники СПб, ВК Несмотря на пугающий вид, они...
06.08.2024 201
Автор