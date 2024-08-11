Ночью небо над Ленобластью украсили Млечный Путь и падающие метеоры

В ночь на 11 августа жители Ленинградской области могли увидеть Млечный Путь и падающие Персеиды.
«Сегодняшняя ночь, конечно, была просто фантастической. <…> Млечный путь раскинулся на все небо, а по горизонту сверкала далекая гроза. И тут же мимо пронесся метеор», — говорится в тг-канале «АстроФотоБолото».
Фото: t.me/astrophotoboloto
Кадры были сделаны в Гатчинском округе. Впереди еще несколько ночей с метеорами, предстоящей ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды.
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