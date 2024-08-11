Самую высокую зарплату среди рабочих получают электромонтажники

Самые высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей — у электромонтажников, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елену Артемьеву.

В среднем они получают 103,4 тыс. рублей. На втором месте — комплектовщики, которым платят 86,6 тыс. рублей. На третьем — слесари, их средняя зарплата составляет 85,4 тыс. рублей.

Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей.