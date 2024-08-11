В Петербурге загорелся склад на площади 800 «квадратов», есть пострадавшие

В Московском районе Петербурга на площади 800 «квадратов» горел склад, сообщает пресс-служба МЧС.

Видео: МЧС России

Сообщение о пожаре в двухэтажном складе поступило в региональное управление МЧС в 3:02. Возгорание локализовано в 5:02. Сейчас пожар ликвидирован. Пожар тушили 28 человек, использовалось шесть единиц техники.

Пострадали два работника склада, их госпитализировали.