В Петербурге загорелся склад на площади 800 «квадратов», есть пострадавшие

В Московском районе Петербурга на площади 800 «квадратов» горел склад, сообщает пресс-служба МЧС.
Видео: МЧС России
Сообщение о пожаре в двухэтажном складе поступило в региональное управление МЧС в 3:02. Возгорание локализовано в 5:02. Сейчас пожар ликвидирован. Пожар тушили 28 человек, использовалось шесть единиц техники.
Пострадали два работника склада, их госпитализировали.
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